РАН признала обоснованность заявки Нижнего Тагила на звание «Город трудовой доблести»

Экспертное заключение РАН получено 23 марта. Вместе с заявкой Нижнего Тагила рассматривались заявки Екатеринбурга и Каменска-Уральского. РАН подтвердила, что все три заявки имеют историческую обоснованность, и уральские города могут претендовать на получение почетного звания.