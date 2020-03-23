РАН признала обоснованность заявки Нижнего Тагила на звание «Город трудовой доблести»
Сегодня, 20:12ОбществоФото: скрин из фильма «Трудовой подвиг Нижнего Тагила»
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Российская академия наук поддержала заявку Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести», сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экспертное заключение РАН получено 23 марта. Вместе с заявкой Нижнего Тагила рассматривались заявки Екатеринбурга и Каменска-Уральского. РАН подтвердила, что все три заявки имеют историческую обоснованность, и уральские города могут претендовать на получение почетного звания.
По словам вице-губернатора Свердловской области Сергей Бидонько, в ближайшее время Евгений Куйвашев направит ходатайства на имя президента для присвоения званий уральским городам.
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