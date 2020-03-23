В Нижнем Тагиле из-за подлога разорван контракт с подрядчиком на ремонт школы № 85
Сегодня, 17:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэрия Нижнего Тагила разорвала контракт с екатеринбургской компанией «Шамрок», которая должна была заняться реконструкцией школы № 85. Причиной этому стали подложные документы, предоставленные фирмой, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
ООО «Шамрок» в начале марта выиграло торги на проведение капитального ремонта школы № 85, снизив при этом начальную стоимость контракта почти на четыре миллиона рублей. Однако в ходе проверки оказалось, что подрядчик предоставил фиктивные документы, после чего контракт с фирмой разорвали.
Новый контракт заключен со вторым участником торгов — ЗАО «Стройкомплекс» из Нижнего Тагила. Согласно техзаданию, подрядчик должен обновить кровлю, подвальные помещения, внутреннюю отделку здания, а также поменять все коммуникации и отремонтировать фасад.
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