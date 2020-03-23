В Нижнем Тагиле из-за подлога разорван контракт с подрядчиком на ремонт школы № 85

ООО «Шамрок» в начале марта выиграло торги на проведение капитального ремонта школы № 85, снизив при этом начальную стоимость контракта почти на четыре миллиона рублей. Однако в ходе проверки оказалось, что подрядчик предоставил фиктивные документы, после чего контракт с фирмой разорвали.