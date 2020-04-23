Креков заявил о введении в Свердловской области режима пропусков на майские праздники
Сегодня, 16:53ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
23 апреля заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил о том, что на майские праздники в регионе введут пропускной режим, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Крекова, введение пропусков позволит обеспечить максимальную изоляцию для того, чтобы заболеваемость коронавирусом пошла на спад.
Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно, сказал Креков.
Также замгуберантора пояснил, что пропускной режим введут в регионе с 1 по 10 мая.
В Свердловской области был зафиксирован 271 случай заражения коронавирусом, за последние сутки – 28 случаев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей