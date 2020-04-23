Креков заявил о введении в Свердловской области режима пропусков на майские праздники

По словам Крекова, введение пропусков позволит обеспечить максимальную изоляцию для того, чтобы заболеваемость коронавирусом пошла на спад.

Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно, сказал Креков.

Также замгуберантора пояснил, что пропускной режим введут в регионе с 1 по 10 мая.