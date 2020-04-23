В Екатеринбурге бывшего замглавы СК освободили из-под домашнего ареста
Суд Екатеринбурга принял решение освободить из-под домашнего ареста бывшего заместителя начальника СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Там уточнили, что сегодня суд отказался удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом Михаила Бусылко, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.
Данная мера предполагает, что Бусылко должен самостоятельно приходить на вызов к следователю или в суд. Кроме того, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести переговоры посредством средств связи и интернета по вопросам, касающимся уголовного дела.
Замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко арестован по подозрению в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, к нему обратился предприниматель с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов предприятия, по которому он проходил потерпевшим.