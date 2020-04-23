В Екатеринбурге бывшего замглавы СК освободили из-под домашнего ареста

Там уточнили, что сегодня суд отказался удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом Михаила Бусылко, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.

Данная мера предполагает, что Бусылко должен самостоятельно приходить на вызов к следователю или в суд. Кроме того, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести переговоры посредством средств связи и интернета по вопросам, касающимся уголовного дела.