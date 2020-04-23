В Нижнем Тагиле началось бурение скважин под сваи моста через пруд
Строительство моста через Нижнетагильский пруд входит в новую фазу. На месте начались работы по бурению скважин под сваи для установки опор моста, сообщает пресс-служба мэрии.
Мост будет стоять на восьми опорах, две из которых поставят на берегу, шесть – в воде. Под первую и восьмую обустроят по 11 свай, под другие установят по 22 сваи. Как рассказал руководитель проекта ООО «Альмакоргруп» Вячеслав Назаров, для скорейшего завершения работ специалисты будут бурить скважины круглосуточно. По его мнению, опоры могут быть возведены в течение 2020 года.
Вместе с бурением на объекте ведется отсыпка подъездных дорог и расчистка территории. На строительной площадке работают 100 человек и 65 единиц техники.
23 апреля на стройплощадке побывал Владислав Пинаев. Он пояснил, что работы ведутся по графику, несмотря на осложнения, связанные с распространением коронавируса.
Мы выдерживаем сроки, предусмотренные контрактом. Строительство останавливаться не будет. Мост должен быть построен к трехсотлетию в соответствии с достигнутыми договоренностями, сказал глава города.