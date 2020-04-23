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#300лет
В Нижнем Тагиле началось бурение скважин под сваи моста через пруд
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Нижнем Тагиле началось бурение скважин под сваи моста через пруд

Сегодня, 17:50ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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