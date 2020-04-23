В Нижнем Тагиле началось бурение скважин под сваи моста через пруд

Мост будет стоять на восьми опорах, две из которых поставят на берегу, шесть – в воде. Под первую и восьмую обустроят по 11 свай, под другие установят по 22 сваи. Как рассказал руководитель проекта ООО «Альмакоргруп» Вячеслав Назаров, для скорейшего завершения работ специалисты будут бурить скважины круглосуточно. По его мнению, опоры могут быть возведены в течение 2020 года.