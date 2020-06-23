В Нижнем Тагиле домашний тиран получил «строгач» за избиение гражданской жены

В течение последней пары месяцев мужчина истязал свою сожительницу, находясь в алкогольном опьянении. Осужденный пинал и бил беззащитную женщину кулаками по голове и другим частям тела.

Последний инцидент произошел во время очередного совместного застолья. К паре присоединилась их знакомая. Сожительница арестованного устроила сцену ревности, за что была жестоко избита.