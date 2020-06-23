В Нижнем Тагиле домашний тиран получил «строгач» за избиение гражданской жены
Сегодня, 16:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Мировой суд Дзержинского района осудил тагильчанина за неоднократное избиение сожительницы, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение последней пары месяцев мужчина истязал свою сожительницу, находясь в алкогольном опьянении. Осужденный пинал и бил беззащитную женщину кулаками по голове и другим частям тела.
Последний инцидент произошел во время очередного совместного застолья. К паре присоединилась их знакомая. Сожительница арестованного устроила сцену ревности, за что была жестоко избита.
«Домашнего драчуна» приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.
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