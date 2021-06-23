Председатель СК России снова раскритиковал работу свердловского управления СКР

Председатель СК России снова раскритиковал работу свердловского управления СКР
Председатель СК России снова раскритиковал работу свердловского управления СКР
Сегодня, 12:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Второй раз за три месяца председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин недоволен работой подразделений СК в Свердловской области. Недостаточно четко и своевременно производится возмещение ущерба пострадавшим, говорится на сайте ведомства.

В апреле 2021 года Александр Бастрыкин уже критиковал работу следственного управления СК России по Свердловской области. Тогда на видеосовещании он отметил недостатки в работе следственного управления региона и поручил проанализировать ситуацию. А по итогам анализа принять оперативные меры реагирования по их устранению.

Права граждан в некоторых случаях также защищаются несвоевременно, отметил Александр Бастрыкин. Сложность принятия оперативных мер по возмещению ущерба потерпевшим вызвана тем, что арестованное имущество преступников не позволяет получить достаточно средств, чтобы покрыть ущерб потерпевшим.

Именно с этим председатель СК связал неэффективность работы свердловского управления СКР. Так же он отметил, что свердловчане страдают от задержки зарплаты.

Напомним, депутат Госдумы Геннадий Онищенко жестко раскритиковал решение ивановских властей о выставлении постов ДПС на въездах в область на дорогах из Москвы, Ярославля и Костромы.

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