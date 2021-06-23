За остекление несуществующего балкона тагильчанка взыскала 100 тысяч рублей

Тагильчанка подала иск о защите прав потребителя в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила и выиграла его. Поводом для обращения послужило предложение индивидуального предпринимателя смонтировать и пристроить остекленный балкон в ее квартире на первом этаже.

К жительнице многоквартирного дома в Нижнем Тагиле в августе 2020 года пожаловали представители строительной организации, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Предлогом послужил осмотр помещений для производства в дальнейшем работ по установке балконных конструкций в рамках госпрограммы. Квартира же собственницы расположена на первом этаже и балкона не имеет. Несмотря на этот факт представителям удалось убедить гражданку, что балкон будет пристроен. В итоге был заключен договор подряда с Барминым Александром Михайловичем и внесена предоплата порядка 50% стоимости услуг. Всего цена работ составила 142,5 тысячи рублей. После предоплаты женщине стало известно, что установка балкона, не предусмотренного проектом жилого дома, является изменением его конструкции и требует согласования с жильцами дома, а также получения разрешений в различных инстанциях. В связи с этим тагильчанка обратилась к индивидуальному предпринимателю с заявлением о расторжении договора подряда и возврате уплаченной суммы. На что тот ответил ей отказом и возвращать предварительно оплаченную сумму отказался. После этого потерпевшая и обратилась в суд с заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Бармина Александра Михайловича 60 тысяч рублей уплаченных по договору, неустойки в размере 60 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично в размере 100,9 тысячи рублей. Бармин не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Он просил учесть наличие фактически понесенных им расходов, а также настаивал на снижении штрафных санкций. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила без изменений. Напомним, еще одна жительница Екатеринбурга смогла вернуть деньги, переплаченные турагентству за путешествие во Вьетнам. Она дважды заплатила за перелет туда и обратно, оформление визы и несколько дней проживания в отеле. 270 тысяч рублей за переплату по туру взыскала с турагента жительница Екатеринбурга

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