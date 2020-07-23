В уральском городе ночью родители выстроились в очередь за путевками в детские лагеря
В Каменске-Уральском минувшей ночью родители школьников выстроились в очередь у здания управления образования с целью получения путевок в лагеря, сообщает E1.RU.
Как рассказали изданию родители школьников, из-за пандемии коронавируса в текущем году количество путевок в лагеря было значительно сокращено, соответственно, дети не всех желающих смогут в них попасть.
Однако родители каменских школьников узнали о намерении управления образования утром 23 июля в порядке живой очереди распродать 14 путевок, от которых отказались другие семьи.
Читательница рассказа порталу, что в следствие коронавируса детей принимает только один лагерь Каменска-Уральского, при этом будет организована только вторая и третья смены.
Отмечается, что занимать очередь на путевки начали еще в среду днем.
Напомним, что в Свердловской области в начале июля со скандалом стартовала оздоровительная кампания в загородных лагерях, когда в двух учреждениях выявлен коронавирус — у сотрудника лагеря «Зарница» под Берёзовским, а также сотрудника лагеря «Красная гвоздика» в поселке Сысерть.