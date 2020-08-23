Куйвашев поздравил ветеранов с годовщиной победы в Битве на Курской дуге

Куйвашев поздравил ветеранов с годовщиной победы в Битве на Курской дуге

Сегодня, 12:43ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к ветеранам и труженикам тыла с поздравлением в честь победы в Курской битве, сообщает департамент информационной политики региона.

В своем поздравлении губернатор отметил важную роль региона в победе. На средства жителей области был снаряжен Уральский добровольческий танковый корпус, принявший своё первое сражение как раз в битве на Курской дуге.

Подвиг героев этой танковой битвы, а также подвиг тружеников тыла никогда не будет забыт, говорит губернатор.

Евгений Куйвашев так же отметил, что треть всех танков, принесших победу войскам Красной армии, была произведена предприятиями Урала.

В этом году звания города трудовой доблести присвоили Нижнему Тагилу и Екатеринбургу. Это не просто слова, мы гордимся этими званиями по праву, заключил свое поздравление губернатор.

23 августа является днём окончания Курской битвы и считается Днём воинской славы России.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Евгений КуйвашевпобедагубернаторпоздравлениеКурская битваКурская дуга
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы