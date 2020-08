Куйвашев поздравил ветеранов с годовщиной победы в Битве на Курской дуге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к ветеранам и труженикам тыла с поздравлением в честь победы в Курской битве, сообщает департамент информационной политики региона.

В своем поздравлении губернатор отметил важную роль региона в победе. На средства жителей области был снаряжен Уральский добровольческий танковый корпус, принявший своё первое сражение как раз в битве на Курской дуге. Подвиг героев этой танковой битвы, а также подвиг тружеников тыла никогда не будет забыт, говорит губернатор. Евгений Куйвашев так же отметил, что треть всех танков, принесших победу войскам Красной армии, была произведена предприятиями Урала. В этом году звания города трудовой доблести присвоили Нижнему Тагилу и Екатеринбургу. Это не просто слова, мы гордимся этими званиями по праву, заключил свое поздравление губернатор. 23 августа является днём окончания Курской битвы и считается Днём воинской славы России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter