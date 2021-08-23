Появилась информация о состоянии эвакуированного с перевала Дятлова инструктора

Сначала походники подозревали острый коронарный синдром, однако это не нашло своего подтверждения. В результате мужчине был поставлен иной диагноз, сообщает Е1 со ссылкой на Центр медицины катастроф. Там пояснили, что перед ЧП у уральца несколько дней держалась температура, которая потом нормализовалась, однако у пациента появилась отдышка и заболело в районе грудной клетки. В результате мужчине была диагностирована пневмония.
Теперь уралец находится в госпитале для «коронавирусных» больных, но инфекция может и не подтвердиться. Это объясняется тем, что он уже болел несколько дней. На данный момент у мужчины состояние средней степени тяжести.
Напомним, происшествие случилось утром 21 августа. В тот день одна из туристических групп начала подавать сигналы SOS. Походники сообщали об остановке сердца у инструктора.