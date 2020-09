Эксперт посчитала одинаково убедительным выступление Омска и Владивостока

Депутат Нижнетагильской городской думы Мария Лисина развернуто пояснила свои оценки командам Омска и Владивостока, состязавшимися в рамках диспутного клуба «Дебатл».

Темой игры стало: «впечатления (путешествия, познание себя)» — эту идеологию отстаивали омичи, или «ресурсы (финансовая независимость, материальные блага)», сторонниками чего соответственно выступали приморцы. Омск прошел в четвертьфинал «Дебатла», доказав, что эмоции важнее денег «Мне очень понравилось, как были аргументированы доводы, как ребята себя подали. Были качественные ответы на вопросы, ребята быстро реагировали, шутили. За артистизм и полемику обоим бы поставила по 10 баллов», — отметила Лисина. В аргументации эксперт все же отдала предпочтение омичам, посчитав их позицию более убедительной. «Я не отказываюсь от идеи накопления, считаю, что финансовая подушка безопасности должна быть у каждого, чтобы в любой кризисной ситуации человек мог прожить полгода. Нужно просто чуть более грамотно планировать свой семейный бюджет, таким образом чтобы можно было еще и поехать отдохнуть пару раз в год», — так прокомментировала эксперт свой субъективный взгляд на диалектику, ставшую во главу угла в данной игре. Напомним, Омск победил в словесной дуэли со счётом 54-50 и теперь в ¼ финала встретится с победителем пары Белгород — Петрозаводск.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter