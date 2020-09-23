Эксперт посчитала одинаково убедительным выступление Омска и Владивостока

Темой игры стало: «впечатления (путешествия, познание себя)» — эту идеологию отстаивали омичи, или «ресурсы (финансовая независимость, материальные блага)», сторонниками чего соответственно выступали приморцы.
«Мне очень понравилось, как были аргументированы доводы, как ребята себя подали. Были качественные ответы на вопросы, ребята быстро реагировали, шутили. За артистизм и полемику обоим бы поставила по 10 баллов», — отметила Лисина.
В аргументации эксперт все же отдала предпочтение омичам, посчитав их позицию более убедительной.
«Я не отказываюсь от идеи накопления, считаю, что финансовая подушка безопасности должна быть у каждого, чтобы в любой кризисной ситуации человек мог прожить полгода. Нужно просто чуть более грамотно планировать свой семейный бюджет, таким образом чтобы можно было еще и поехать отдохнуть пару раз в год», — так прокомментировала эксперт свой субъективный взгляд на диалектику, ставшую во главу угла в данной игре.
Напомним, Омск победил в словесной дуэли со счётом 54-50 и теперь в ¼ финала встретится с победителем пары Белгород — Петрозаводск.