Эксперт посчитала одинаково убедительным выступление Омска и Владивостока

«Я не отказываюсь от идеи накопления, считаю, что финансовая подушка безопасности должна быть у каждого, чтобы в любой кризисной ситуации человек мог прожить полгода. Нужно просто чуть более грамотно планировать свой семейный бюджет, таким образом чтобы можно было еще и поехать отдохнуть пару раз в год», — так прокомментировала эксперт свой субъективный взгляд на диалектику, ставшую во главу угла в данной игре.