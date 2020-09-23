Омск прошел в четвертьфинал «Дебатла», доказав, что эмоции важнее денег

В отличие от первых двух игр, где поднимались достаточно «тяжеловесные» социокультурные темы, в третьей диалектика была несколько проще: деньги или впечатления. Омск должен был убедить зрителей и судей, что важнее тратить на эмоции и путешествия, а не копить материальные блага. Владивосток, наоборот, выступал против «скорохватов», за финансовую независимость и физические, а не существующие лишь в воображении вещи.