Омск прошел в четвертьфинал «Дебатла», доказав, что эмоции важнее денег

14 сентября 2020 года диспутный клуб «Дебатл» продолжился третьей игрой 1/8 финала. В состязании по красноречию схлестнулись команды Омска и Владивостока.

Первых за собой повел председатель «молодежного Горсовета» Андрей Бем, а дальневосточную команду возглавил зампред Молодежного правительства Приморского края Андрей Брянский. В отличие от первых двух игр, где поднимались достаточно «тяжеловесные» социокультурные темы, в третьей диалектика была несколько проще: деньги или впечатления. Омск должен был убедить зрителей и судей, что важнее тратить на эмоции и путешествия, а не копить материальные блага. Владивосток, наоборот, выступал против «скорохватов», за финансовую независимость и физические, а не существующие лишь в воображении вещи. Андрей Бем в программной речи отметил: нынешнее поколение первое, кто сталкивается с подобной дилеммой. У наших родителей и дедов такого выбора попросту не было. «В Советском Союзе была поговорка „купил — не пропил“, и это было справедливо для мира, когда обладание материальной ценностью было пределом мечтаний. Сейчас наши приоритеты кардинально изменились», — заявил Бем. Он добавил, что согласно одному из научных исследований, эффект новизны от приобретения какой-то вещи, который и дает «материальное» удовольствие, довольно краток, мимолетен. Повторить его снова все труднее, поэтому впечатления приносят больше счастья. Вдобавок материальный достаток легко сравнить количественно, что заставляет людей включиться в бесконечную гонку потребления, тогда как эмоция у каждого уникальна, ее невозможно повторить или измерить. Андрей Брянский привел как аргумент в пользу «земных благ» ситуацию с коронавирусом, которую каждый ощутил на себе. Очень многие, прежде беззаботно спускавшие деньги, поняли: необходима финансовая подушка безопасности, которая позволит протянуть тяжелое время и не протянуть при этом ноги. «Культура путешествий излишне романтизирована за счет медиа. Идея поиска себя, постоянных поездок в другие страны или другие регионы не позволяет рассчитывать на стабильную работу. А ведь именно в возрасте 20-30 лет мы можем эффективнее всего инвестировать в свои знания или даже в собственный капитал», — добавил капитан приморцев. Кроме того, считает Владивосток, достаток — это независимость и качество жизни. Если отказаться пару раз от путешествий, то при минимальной финансовой грамотности можно использовать эти средства для получения пассивного дохода, а со временем, например, и на жилье накопить. Второй раунд, согласно правилам, состоял из вопросов ведущего Василия Епанчинцева к оппонентам. Так, Владивостоку необходимо было порассуждать — остается ли в колесе накопительства место и время для самой жизни, которая не бесконечна? А Омск рассказывал, как адаптировать изученный положительный опыт жителей других стран и городов на своей малой родине. Заключительный отрезок содержал вопросы участников друг другу. Омск пошел с позиции логики и поинтересовался, где молодому приморцу взять денег на накопления, если только по официальной статистике 13-14,5% населения края находится за чертой бедности. Капитан Владивостока поинтересовался, обязательно ли новая покупка должна быть продиктована желанием выделиться, ведь человек может просто приобрести объективно нужную ему вещь — не ради хвастовства. В итоге оценки распределились так: Омск получил 17 за артистизм, 20 за полемику и 17 за аргументацию, в сумме 54. Чуть меньше, 50 баллов, набрали приморцы — 14, 17 и 19 в аналогичных категориях. Судьи после игры дали развернутый комментарий — свои оценки объяснили депутат Нижнетагильской городской думы Мария Лисина и политолог, член Общественной палаты Тюменской области Аркадий Либерман. В ¼ финала омичи встретятся с победителем пары Белгород — Петрозаводск. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: Город55

