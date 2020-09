Мифологизация истории - второй раунд проекта Дебатл

Во втором поединке дискуссионного клуба «Дебатл» произошло уральское дерби: встретились команды Тюмени и Нижнего Тагила. Им предстояло отстаивать две противоположные точки зрения на тему «Мифологизация истории».

Тема второго дискурса трактовка истории в нужном идеологическом ключе и мифологизация. Героизация персон и фальсификация истории — две стороны медали. Тюменцам досталась мнение, что историей должны заниматься историки, а не политики, а идеологизация истории — это весьма конъюнктурное явление, недопустимое в XXI веке. Тагильчанам выпала роль защитников неизбежности субъективного взгляда на события и необходимости сознательной героизации, пусть даже в искаженном виде. Судьями выступили тренер по коммуникации и сторителлингу Иван Притуляк и организатор дебатов, полуфиналист «Лидеров России» Сергей Новиков. Капитан команды Тюмени, председатель Объединенного совета обучающихся ТюмГУ Алексей Ларионов заявил: у каждого гражданина есть определенный культурно-исторический бэкграунд, влиять на который с помощью создания мифа очень привлекательно с точки зрения идеологии. Но в нынешнее время мифологизация – безнадежно устаревший инструмент. «Миф – простейшая история, где присутствуют боги и силы природы, призванная объяснить мироустройство человеку прошлого, который только начинал получать какие-то знания - потому что людям было сложно объяснить происходящее иначе. Новый мир – это мир меритократии, в котором правят знания и профессионализм. Мы доверяем лечение врачам, а представительство в суде – адвокатам, так почему же мы не можем доверить оценку историческим событий профессиональным учёным-историкам?», - эмоционально высказался Алексей Ларионов, добавив пример о переписывании учебников на заре советской эпохи в угоду тем или иным партийным деятелям. Капитан Нижнего Тагила, студент Уральского института управления РАНХиГС Дмитрий Арды подчеркнул, что победители и побежденные не могут одинаково смотреть на одни и те же события. Общество может потерять достижения прошлого в массовом сознании, если исторический соперник сумеет привить ему ложные ценности: «Героизация общности, личности и народа нужна, чтобы люди знали подвиги героев своей Родины». Во втором раунде Нижний Тагил отвечал на вопрос ведущего – могут ли нынешние попытки подтасовок истории породить катастрофические последствия, подобные трагедиям XX века. В свой черед, тюменцам требовалось дать ответ – какие методики оценки событий должны прийти на замену мифологизации. А в заключительном, третьем раунде команды пытались сразить каверзными вопросами друг друга: например, где проходит грань между незначительными неточностями в описании событий и недопустимой фальсификацией, переоценкой событий. Со значительным перевесом победила Тюмень: судьи выставили 15 баллов за аргументацию, 15 за полемику и 11 за артистизм, в итоге 41 балл. Нижний Тагил набрал 29 баллов – 11, 9 и 9 соответственно. В ¼ финала тюменцы встретятся с командой Оренбурга. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта.

