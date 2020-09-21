Мифологизация истории - второй раунд проекта Дебатл

«Миф – простейшая история, где присутствуют боги и силы природы, призванная объяснить мироустройство человеку прошлого, который только начинал получать какие-то знания - потому что людям было сложно объяснить происходящее иначе. Новый мир – это мир меритократии, в котором правят знания и профессионализм. Мы доверяем лечение врачам, а представительство в суде – адвокатам, так почему же мы не можем доверить оценку историческим событий профессиональным учёным-историкам?», - эмоционально высказался Алексей Ларионов, добавив пример о переписывании учебников на заре советской эпохи в угоду тем или иным партийным деятелям.