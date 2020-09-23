Политолог восхитился полемической страстью команды Омска в проекте «Дебатл»

Политолог восхитился полемической страстью команды Омска в проекте «Дебатл»

Сегодня, 14:12ОбществоPhoto: Город55
Политолог, член Общественной палаты Тюменской области Аркадий Либерман прокомментировал свои оценки в третьей игре диспутного клуба «Дебатл» между Омском и Владивостоком.

Первые защищали важность путешествий и получения новых эмоций, вторые — необходимость в первую очередь накопления материальных благ. Баллы выставлялись в номинациях «аргументация», «полемика» и «артистизм», в итоге омичи выиграли со счетом 54:50.

В целом уровень обоих дебатеров эксперт оценил высоко, отметив «поставленную речь» и «форумную школу». По словам Либермана, позиция Владивостока была сложнее в плане доказывания, поэтому в оценках приходилось делать на это скидку. Омску к тому же снизили баллы за перерасход времени на выступление.

«Омск блестяще разобрался с вопросами Владивостока. Третий раунд вы выиграли в одну калитку», — подчеркнул Аркадий Либерман.

Эксперт добавил, что Омск мог бы использовать выгодный тезис противопоставления свойственной XXI веку открытости против закрытости, но этого не сделал.

Омск в следующем раунде ¼ финала подискутирует с победителем встречи Белгород — Петрозаводск, а еще одна пара четьвертьфиналистов уже полностью известна — это Тюмень и Оренбург.

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