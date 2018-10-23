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Банда в Екатеринбурге осуждена за кражу велосипедов, аккумуляторов и мороженого
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банда в Екатеринбурге осуждена за кражу велосипедов, аккумуляторов и мороженого

Сегодня, 20:39ОбществоФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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