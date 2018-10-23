Банда в Екатеринбурге осуждена за кражу велосипедов, аккумуляторов и мороженого
Сегодня, 20:39ОбществоФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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Четверо екатеринбуржцев осуждены за серию краж. Молодые люди обвинялись в кражах автомобильных аккумуляторов, мороженого и велосипедов.
Сюжеты: Екатеринбург
Четверо жителей столицы Урала были осуждены за кражи. Двое из осужденных –несовершеннолетние.
Летом 2017 года молодые люди украли с паркинга велосипеды. После того, как злоумышленники покатались на велосипедах, они их продали. Осенью того же года екатеринбуржцы разбили стеклянную витрину киоска и украли больше 10 коробок с мороженым, а также другими продуктами на сумму 18 тысяч рублей.
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Помимо этого, обвиняемые украли 10 аккумуляторов из автомобилей.
Самый старший участник банды, которому 26 лет, приговорен к четырем годам тюрьмы. Трем другим подсудимым было назначено наказание в виде обязательных работ, пишут «Вечерние Ведомости».
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