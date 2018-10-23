Банда в Екатеринбурге осуждена за кражу велосипедов, аккумуляторов и мороженого

Летом 2017 года молодые люди украли с паркинга велосипеды. После того, как злоумышленники покатались на велосипедах, они их продали. Осенью того же года екатеринбуржцы разбили стеклянную витрину киоска и украли больше 10 коробок с мороженым, а также другими продуктами на сумму 18 тысяч рублей.