УФАС выявил случаи недобросовестного поведения заказчиков при проведении закупок

Напомним, ранее УФАС обращалось в суд с иском к главе Тавдинского ГО Виктору Лачимову из-за нарушений в конкурсной документации при приобретении автомобиля. 1 апреля 2019 года Лачимов утвердил документацию на поставку автомобиля, в которой содержатся характеристики конкретной модели. В результате главе был назначен штраф в размере трех тысяч рублей.