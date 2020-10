УФАС выявил случаи недобросовестного поведения заказчиков при проведении закупок

УФАС Свердловской области установила несколько случаев недобросовестного поведения АО «Энергопроминжиниринг-Югра» и ООО «ИнтерТрансГрупп» во время закупок. Они получали обеспечение по конкурсам, а потом отказывались от заключения договора без возврата средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Заказчики устанавливали в закупочной документации в качестве формы обеспечения исключительно денежные средства, который потенциальный исполнитель должен был перевести на счет компании, объявившей закупку. После того, как средства были получены, заказчик отказывался от проведения дальнейших процедур. Так, АО «Энергопроминжиниринг-Югра» получил по одной из закупок 812 тысяч рублей, а ООО «ИнтерТрансГрупп» — по трем в размере около 3,6 миллиона рублей. Отмечается, что по данным системы госзакупок, обе компании расположены в Екатеринбурге по идентичному адресу. Кроме того, представители организаций на месте отсутствуют и корреспонденцию не получают. В УФАС обращают внимание на то, что за период с 18 по 27 августа 2020 года у АО «Энергопроминжиниринг-Югра» размещено 40 извещений о проведении закупки, а у ООО «ИнтерТрансГрупп» — 44 извещения. Напомним, ранее УФАС обращалось в суд с иском к главе Тавдинского ГО Виктору Лачимову из-за нарушений в конкурсной документации при приобретении автомобиля. 1 апреля 2019 года Лачимов утвердил документацию на поставку автомобиля, в которой содержатся характеристики конкретной модели. В результате главе был назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

