«Поводов для беспокойства нет»: одинокий лебедь замечен в пруду в Висимо-Уткинске

Лебедя, в одиночестве плавающего в пруду в поселке Висимо-Уткинск, заметили местные жители. Теперь они переживают, что птица может быть ранена и ей необходима помощь.

По словам жительницы Анны, никто не знает, откуда лебедь взялся на водоеме. Свердловчане не могут помочь птице, так как она не рискует подплывать близко и держится вдали от берега, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». Мы очень переживаем за дальнейшую судьбу лебедя,заявила Анна. О том, что на данный момент не стоит переживать из-за сложившейся ситуации, редакции TagilCity.ru рассказала зоозащитница из Нижнего Тагила Юлия Жеребцова. Девушка много лет занимается тем, что выхаживает и лечит больных птиц. По словам Юлии, вероятно, в скором времени лебедь нагонит своих сородичей. Поводов для беспокойства пока нет, однако, если у него и есть какие-то проблемы, мы узнаем об этом лишь тогда, когда наступит мороз и озеро начнет замерзать. Сейчас лебедя поймать невозможно и невозможно точно определить его состояние, рассказала Юлия. Также она отметила, что бывают случаи, когда лебеди остаются зимовать. Зоозащитница призвала местных жителей не подкармливать лебедя хлебом, поскольку из-за этого его состояние может ухудшиться. По словам Юлии, в водоеме достаточно пропитания, а птиц рекомендуется кормить исключительно сеном, геркулесом и зерном. Если в ноябре–декабре останется маленькая полынь, а лебедь так и не улетит, также будет заметно, что он ничего не есть и не летает, тогда да. Это будет поводом для беспокойств. Пока нет смысла его лишний раз подвергать стрессу,подчеркнула Юлия. Также она призвала охотников ни в коем случае не причинять вред птице, так как, в зависимости от вида лебедя, это может быть наказуемо и попадать под статью о браконьерстве. Фото: группа «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте» Напомним, 19 октября стало известно, что тагильчанка Надежда, когда возвращалась с прогулки с детьми, спасла на Гальянке раненую сову, на которую нападали вороны. Оказалось, что это Серая неясыть, занесенная в Красную книгу. Краснокнижную сову спасла от ворон тагильчанка на ГГМ

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