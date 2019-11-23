«Деньги будут завтра»: работникам Черноисточинской котельной не платят зарплату

Котельная располагается возле администрации поселка, но ни местные, ни областные власти не могут повлиять на ситуацию.

По словам сотрудников, в мае, по окончанию отопительного сезона, сотрудников отправляют в неоплачиваемый отпуск. В сентябре, перед началом отопительного сезона, они возвращаются обратно.

За два с лишним месяца работы мы не получили ни копейки! Обращались во все возможные инстанции. В начале отопительного сезона сюда приезжали и Летников, и Гудач, а толку нет, сказала оператор газовой котельной Светлана Елдашина.

С 5 ноября на предприятии инициирована процедура банкротства. К сотрудникам приезжал Сергей Стерлягов. По словам сотрудников, он каждый раз давал обещание, что «деньги будут завтра».

Также они отметили, что если зарплата не будет выплачена, то пятого ноября обе котельные будут остановлены.

Сам Сергей Стерлягов на вопросы журналистов ответил, что выплачена зарплата будет «сегодня», то есть 22 ноября.

Эту информацию подтвердила конкурсная управляющая Лариса Касьянова, которая находится в Екатеринбуре.

Однако сотрудники получат только 30% от зарплаты за сентябрь, так как отопительный сезон начался с 15 сентября.