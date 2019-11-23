В Екатеринбурге предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за порчу деревьев
Сегодня, 11:26ОбществоФото: pixabay.com
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оштрафовало предприятие на 300 тысяч рублей, а руководителя — на 20 тысяч за повреждение деревьев и порчу почвы на охраняемой территории в парке «Лесоводов России», сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Нарушения были обнаружены между домом № 5 ЖК «Светлый» и Кольцовским трактом. Прокуратура выяснила, что вред был нанесен подрядчиком, занимающимся строительством жилого комплекса «Светлый». Он располагается по Кольцовскому тракту в Екатеринбурге.
Сумма ущерба, который был нанесен парку, составила 420 тысяч рублей. Он возмещен в полном объеме.
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