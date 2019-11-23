В Екатеринбурге предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за порчу деревьев

Нарушения были обнаружены между домом № 5 ЖК «Светлый» и Кольцовским трактом. Прокуратура выяснила, что вред был нанесен подрядчиком, занимающимся строительством жилого комплекса «Светлый». Он располагается по Кольцовскому тракту в Екатеринбурге.