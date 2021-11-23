Пострадавшие от нечестного застройщика Воробьева тагильчане получат новые квартиры

Тагильчане, которые пострадали от незаконной деятельности застройщика, могут получить новое жилье после Нового года. Фонд защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, поделился планами по сдаче домов. Межведомственная комиссия следит, чтобы ни один дольщик не остался без жилья или денежной компенсации.

Почти двести жителей Нижнего Тагила и других уральских городов смогут рассчитывать на компенсации. На заседании межведомственной комиссии Свердловской области был составлен специальный реестр граждан, которые пострадали от незаконной работы местного застройщика Владимира Воробьева, сообщает департамент информационной политики региона. Комиссия, которой руководил депутат Государственной Думы Сергей Бидонько, создана еще в 2017 году по поручению губернатора. За четыре года работы межведомственной комиссии удалось добиться завершения строительства более двадцати долгостроев и помочь тысячам местных жителей. Сергей Киселев, гендиректор фонда защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве региона, рассказал о дальнейших планах ведомства. Список дольщиков, которые заключали договор с нечестным застройщиком Владимиром Воробьевым, продолжат составлять до конца этого года. Ранее Воробьев был осужден за использование земель для частных домов, чтобы строить там дома многоквартирные. По словам Сергей Киселева, до конца года реестр пополнится еще на 200 фамилий. Фонду уже удалось найти инвестора, который окажет поддержку пострадавшим дольщикам уже в начале 2022 года. За этот год Фонду удалось поддержать больше 160 человек, потерявших свои деньги а девяти разных объектах строительства. Один из домов для обманутых Воробьевым жителей сейчас достраивается в Нижнем Тагиле. На данный момент в доме прокладывают инженерные сети и завершают благоустройство прилегающих территорий. До конца года дом будет сдан, и уже в начале следующего года 94 обманутых дольщика из Нижнего Тагила смогут въехать в свои новые квартиры. На очереди – достройка жилого комплекса “Да Винчи” в Екатеринбурге. Его планируют закончить летом 2022 года, чтобы осенью владельцы уже могли получить долгожданное жилье. До конца года комиссии предстоит решить еще немало вопросов, связанных с долгостроями и обманутыми дольщиками. По словам Сергея Бидонько, работа межведомственной комиссии проходит под непосредственным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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