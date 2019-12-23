Нижнему Тагилу могут присвоить звание «Город трудовой доблести»
Сегодня, 19:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Завтра, 24 декабря, депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят вопрос о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сюжеты: Нижний Тагил
Депутаты Законодательного Собрания неоднократно получали обращения жителей о том, что трудовой подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны должен быть увековечен в почетном звании, рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
Также Бабушкина пояснила, что претендовать на получение звания могут Нижний Тагил и Екатеринбург. Депутаты обсудят этот вопрос на заседании паламента.
С инициативой присвоить ряду российских городов звания «Город трудовой доблести» выступил Владимир Путин.
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