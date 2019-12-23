Нижнему Тагилу могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Депутаты Законодательного Собрания неоднократно получали обращения жителей о том, что трудовой подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны должен быть увековечен в почетном звании, рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Также Бабушкина пояснила, что претендовать на получение звания могут Нижний Тагил и Екатеринбург. Депутаты обсудят этот вопрос на заседании паламента.