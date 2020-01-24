Евгения Чудновец войдет в рабочую группу по защите прав пользователей интернета

Он пригласил Чудновец, пранкеров «Вована» и «Лексуса», телеведущую Милану Тюльпанову, блогера Вадима Манукяна и других в рабочую группу Общественной палаты.

Заседание группы состоится в феврале. На нем будет официально расширен состав, а также выбран сопредседатель группы.

Жительница Свердловской области Евгения Чудновец стала известной после того, как ее осудили за репост видео в социальной сети «Вконтакте». Она была оправдана после того, как дело получило общественный резонанс. Она требовала выплатить ей компенсацию в шесть миллионов рублей за четыре месяца, проведенные в СИЗО, но суд отклонил ее требования.