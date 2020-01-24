Евгения Чудновец войдет в рабочую группу по защите прав пользователей интернета
Евгения Чудновец войдет в рабочую группу по защите прав пользователей интернета, развитию и обеспечению безопасности сети, сообщил в Facebook председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Он пригласил Чудновец, пранкеров «Вована» и «Лексуса», телеведущую Милану Тюльпанову, блогера Вадима Манукяна и других в рабочую группу Общественной палаты.
Заседание группы состоится в феврале. На нем будет официально расширен состав, а также выбран сопредседатель группы.
Жительница Свердловской области Евгения Чудновец стала известной после того, как ее осудили за репост видео в социальной сети «Вконтакте». Она была оправдана после того, как дело получило общественный резонанс. Она требовала выплатить ей компенсацию в шесть миллионов рублей за четыре месяца, проведенные в СИЗО, но суд отклонил ее требования.
В последние несколько лет Чудновец жаловалась в прокуратуру на российских рэперов. Так, она требовала запретить концерт Face из-за содержания в его песнях ненормативной лексики. Кроме того, она обратилась в Роскомнадзор с жалобой на трек рэпера Оксимирона «Последний звонок», потому что, по ее мнению, он стал причиной трагедии в Керчи, где в политехническом колледже ученик устроил взрыв и стрельбу. В 2019 году Чудновец приняла участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу от ЛДПР, где набрала 7,5% голосов.