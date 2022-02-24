Российских призывников обяжут являться в военкоматы без вручения повестки

Если законопроект будет принят в третьем чтении, то повестка будет высылаться призывникам заказным письмом по почте. При этом, забрать ее могут их совершеннолетние родственники. В случае неявки, россиянам может грозить уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию, пишут «Новые известия».