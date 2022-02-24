Российских призывников обяжут являться в военкоматы без вручения повестки

Законопроект прошел первое чтение в 2018 году, но затем его рассмотрение отложили. Депутаты Госдумы приняли его во втором чтении 22 февраля.
На сегодняшний день, призывники лично под расписку получают повестку, в которой указаны дата и время, в которые необходимо посетить военкомат. Неявка допускается только по веской уважительной причине, например, смерти родных или болезни.
Если законопроект будет принят в третьем чтении, то повестка будет высылаться призывникам заказным письмом по почте. При этом, забрать ее могут их совершеннолетние родственники. В случае неявки, россиянам может грозить уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию, пишут «Новые известия».
Напомним, матери солдат-срочников и призывников опасаются за жизни своих детей из-за ситуации с Украиной. 24 февраля Президент РФ объявил о начале военных действий в ДНР и ЛНР.