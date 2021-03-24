Свердловские школы вошли в десятку лучших рейтинга по качеству образования

Для того, чтобы повысить доступность учебы, в 2019–2020 годах 45 школ получили новое оборудование заявили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Также еще 65 учебных заведений будут иметь в 2021 году цифровую образовательную среду. В 2020 году к интернету подключили 142 школы, в 2021 подключат 164.