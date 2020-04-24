Евгений Куйвашев прокомментировал введение пропускного режима в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram высказал мнение по поводу введения пропускного режима в регионе на майские праздники из-за пандемии коронавируса.
По его словам, на данный момент в Свердловской области не принято окончательное решение, но введение пропусков является одним из возможных сценариев.
Я сам не сторонник излишнего контроля за любыми сферами жизни, и не считаю, что в нашем регионе будет необходимость вводить пропускную систему поголовно для всех, написал Куйвашев.
Он отметил, что от жителей региона поступает много сообщений, что вернувшиеся из Москвы или из-за рубежа уральцы не соблюдают режим самоизоляции. Поэтому власти будут использовать все возможные меры, чтобы людьми соблюдался карантин.
Напомним, Евгений Куйвашев подписал указ о том, что все граждане, вернувшиеся из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также из-за рубежа, должны быть отправлены на 14-дневную самоизоляцию. Граждане могут находиться у себя дома или в обсерваторе. Кроме того, за нарушение самоизоляции предусмотрены штрафы.