Евгений Куйвашев прокомментировал введение пропускного режима в Свердловской области

По его словам, на данный момент в Свердловской области не принято окончательное решение, но введение пропусков является одним из возможных сценариев.

Я сам не сторонник излишнего контроля за любыми сферами жизни, и не считаю, что в нашем регионе будет необходимость вводить пропускную систему поголовно для всех, написал Куйвашев.

Он отметил, что от жителей региона поступает много сообщений, что вернувшиеся из Москвы или из-за рубежа уральцы не соблюдают режим самоизоляции. Поэтому власти будут использовать все возможные меры, чтобы людьми соблюдался карантин.