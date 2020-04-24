В Нижнем Тагиле стартовал ремонт трех дорог на Вагонке в рамках нацпроекта БКАД

На данный момент «УБТ-Сервис» занимается обновлением участков по улице Алтайская, Юности и Свердлова. При этом, дорожники планируют дополнительно восстановить благоустройство, разрушенное при проведении ремонтов, а газоны засеять травой.

На участке по улице Свердлова от улицы Чайковского до Восточного шоссе находится дорога протяженностью 1,6 километра. Сейчас там работают дорожники, а также сотрудники МУП «Горэнерго-НТ», которые занимаются укладкой труб.

Замдиректора по производству «УБТ-Сервис» Дмитрий Халрурин отметил, что если замена коммуникаций будет проведена в срок, то к концу следующей недели участок начнут асфальтировать. На данный момент там завершена подготовка к укладке покрытия. При благоприятной погоде работы будут закончены к концу мая.

По участку улицы Алтайская от Володарского до Валёгинской пока не прекращено движение автомобилей. Проезжая часть отфрезерована, завезен бортовой камень, который планируется в ближайшие дни установить.

По словам Дмитрия Халтурина, на участке работает порядка 20 человек. Протяженность дороги составляет больше двух километров. Окончание работ запланировано на конец июля — август.

Рабочие «УБТ-Сервис» начали ремонт улицы Юности. На отрезке от Восточного шоссе до улицы Энтузиастов снят верхний слой асфальта, проводится демонтаж старого бортового камня, а также установка нового. Кроме того, будет обновлено пространство между трамвайными путями — оно будет заполнено тротуарной плиткой и гранитной брусчаткой. На этом же участке работают сотрудники МУП «Тагильский трамвай». Они занимаются укреплением трамвайных путей.

С 1 мая планируется начать работы на улице Окунева, но пока там проводится прокладка коммуникаций. Когда энергетики предоставят четкий график, то дорожники начнут асфальтировать территорию.