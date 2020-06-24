Коронавирус не помеха: в Екатеринбурге на парад Победы пришли толпы людей
Сегодня, 11:26ОбществоФото: 66.RU
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В Екатеринбурге на парад победы пришли толпы людей, несмотря на ограничения по коронавирусу. Скопление началось еще задолго до начала парада, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Подходы к проспекту Ленина были оцеплены лентой забором, а также нарядами силовиков. Приглашенные проходят на трибуны только при предъявлении специального пропуска.
Большая группа желающих посмотреть на парад собралась возле Плотинки. Полицейский сказал, что просмотр будет возможен со стороны улицы 8 Марта. В итоге все пошли туда.
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Ранее власти заявили, что сотрудники полиции и волонтеры будут максимально разобщать людей, раздавать зрителям маски, а также у каждого КПП будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора.
Кроме того, вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вчера заявил, что никаких специальных ограничений для граждан вводиться не будет. Однако призвал по возможности оставаться дома и смотреть парад онлайн.
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