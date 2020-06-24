Коронавирус не помеха: в Екатеринбурге на парад Победы пришли толпы людей

Подходы к проспекту Ленина были оцеплены лентой забором, а также нарядами силовиков. Приглашенные проходят на трибуны только при предъявлении специального пропуска.

Большая группа желающих посмотреть на парад собралась возле Плотинки. Полицейский сказал, что просмотр будет возможен со стороны улицы 8 Марта. В итоге все пошли туда.

Ранее власти заявили, что сотрудники полиции и волонтеры будут максимально разобщать людей, раздавать зрителям маски, а также у каждого КПП будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора.