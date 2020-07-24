Мерзлякова посетила арестованного за оскорбление власти политолога Крашенинникова

Татьяна Мерзлякова проверила, как в изоляторе, куда помещен политолог, соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Она пообщалась с Крашенинниковым и заявила о своем несогласии с решением суда. По мнению Мерзляковой, учитывая, что в стране пандемия, политолога не обязательно было оправлять в спецприемник, можно было выписать ему штраф.