Мерзлякова посетила арестованного за оскорбление власти политолога Крашенинникова
Сегодня, 19:23ОбществоФото: страница Татьяны Мерзляковой в instagram
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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила политолога Федора Крашенинникова, арестованного за пост в Telegram об обнулении президентских сроков, сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека.
Татьяна Мерзлякова проверила, как в изоляторе, куда помещен политолог, соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Она пообщалась с Крашенинниковым и заявила о своем несогласии с решением суда. По мнению Мерзляковой, учитывая, что в стране пандемия, политолога не обязательно было оправлять в спецприемник, можно было выписать ему штраф.
Также она пояснила, что планирует направить рекомендации судебным приставам для того, чтобы они старались заменить арест другим видом наказания.
Федора Крашенинникова арестовали за оскорбление власти на семь суток. Политолог повторно привлекается к ответственности по данной статье.
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