В «Уральских авиалиниях» коронавирусом заразились пятеро сотрудников
С начала пандемии в авиакомпании «Уральские авиалинии» было зафиксировано пять случаев заражения, сообщает Znak.
В одном из крупнейших авиаперевозчиков Уральского региона с начала пандемии было обнаружено пять случаев COVID 19. На 2019 год в компании насчитывалось 3406 сотрудников, из них в 2020 было выявлено пять случаев заражения короновирусной инфекцией. Деятельность компании в период пандемии проходит в соответствие со строгим соблюдением требований безопасности: регулярно проводятся тестирования всех сотрудников, рабочие территории проходят санобработку. Об этом изданию рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, пандемия была объявлена в марте 2020 года, было практически полностью приостановлены авиаперевозки с другим странами. Производились только вывозные рейсы. Помимо этого сократилось число рейсов внутри страны в связи с ограничениями. В результате в начале 2020 года общее число перевезённых пассажиров сократилось на 52%.