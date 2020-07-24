В «Уральских авиалиниях» коронавирусом заразились пятеро сотрудников

В одном из крупнейших авиаперевозчиков Уральского региона с начала пандемии было обнаружено пять случаев COVID 19. На 2019 год в компании насчитывалось 3406 сотрудников, из них в 2020 было выявлено пять случаев заражения короновирусной инфекцией. Деятельность компании в период пандемии проходит в соответствие со строгим соблюдением требований безопасности: регулярно проводятся тестирования всех сотрудников, рабочие территории проходят санобработку. Об этом изданию рассказали в пресс-службе компании.