Ходить в лес и жарить шашлыки разрешили жителям Екатеринбурга

Во время действия особого противопожарного режима запрещалось посещение лесов и торфяных массивов, использование открытого огня и разведение костров. Теперь жители Екатеринбурга смогут пожарить шашлыки, приготовить еду в походе и выжигать траву на своих земельных участках.