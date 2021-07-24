Ходить в лес и жарить шашлыки разрешили жителям Екатеринбурга

Ходить в лес и жарить шашлыки разрешили жителям Екатеринбурга
Ходить в лес и жарить шашлыки разрешили жителям Екатеринбурга
Сегодня, 12:22ОбществоФото: pixabay.com
Жителям Екатеринбурга разрешено ходить в лес и жарить шашлыки. В уральской столице отменен особый противопожарный режим.

В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим, действовавший на территории города с конца апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов 23 июля 2021 года.

Во время действия особого противопожарного режима запрещалось посещение лесов и торфяных массивов, использование открытого огня и разведение костров. Теперь жители Екатеринбурга смогут пожарить шашлыки, приготовить еду в походе и выжигать траву на своих земельных участках.

Напомним, из-за сохранения чрезвычайной пожарной ситуации противопожарный режим вновь был продлен на Урале с 26 июня 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьмэрлесшашлыкАлексей ОрловУралотменапротивопожарный режим
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы