Ходить в лес и жарить шашлыки разрешили жителям Екатеринбурга

В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим, действовавший на территории города с конца апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов 23 июля 2021 года.
Во время действия особого противопожарного режима запрещалось посещение лесов и торфяных массивов, использование открытого огня и разведение костров. Теперь жители Екатеринбурга смогут пожарить шашлыки, приготовить еду в походе и выжигать траву на своих земельных участках.
Напомним, из-за сохранения чрезвычайной пожарной ситуации противопожарный режим вновь был продлен на Урале с 26 июня 2021 года.