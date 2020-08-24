В Тагиле полиграфический комбинат отсудил у «УВЗ Медиа-Сервис» 607 тысяч рублей

Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать 561 тысячу долга, 28 тысяч рублей неустойки, а также четыре тысячи в качестве оплаты услуг представителя и 14,3 тысячи рублей — госпошлины. Общая сумма составляет 607,3 тысячи рублей.