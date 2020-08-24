В Тагиле полиграфический комбинат отсудил у «УВЗ Медиа-Сервис» 607 тысяч рублей

В Тагиле полиграфический комбинат отсудил у «УВЗ Медиа-Сервис» 607 тысяч рублей

Сегодня, 09:49ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Нижнетагильский полиграфический комбинат «Фолиант» отсудил у ООО «УВЗ Медиа-Сервис» 607,3 тысячи рублей. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области 29 июля 2020 года.

Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать 561 тысячу долга, 28 тысяч рублей неустойки, а также четыре тысячи в качестве оплаты услуг представителя и 14,3 тысячи рублей — госпошлины. Общая сумма составляет 607,3 тысячи рублей.

В ООО Нижнетагильский полиграфический комбинат «Фолиант» TagilCity.ru рассказали о причинах подачи иска.

Все банально, оказаны услуги по печати газеты. Услуги не оплачены, заявили в «Фолианте».

Однако какая именно газета была напечатана и когда не уточнили.

На момент публикации в ООО «УВЗ Медиа-Сервис» на запрос редакции не ответили.

Ранее в Арбитражный суд с иском о взыскании двух миллионов рублей с ООО «УВЗ Медиа-Сервис» обратилось ООО «Знак», которому принадлежит интернет-газета Znak. Предварительное судебное заседание прошло 30 июня. Причиной иска стала неоплата услуг по договору оказания рекламно-информационных услуг.

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