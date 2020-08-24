Жительница Екатеринбурга заразилась COVID-19 и потеряла ребенка

Большую часть времени я спала. В среду, 24 июня, я попросила сделать мне УЗИ, на следующий день мне его сделали. Врач осмотрела меня и ушла молча. Она вернулась с другим врачом, они еще раз осмотрели меня и сказали, что у ребенка нет сердцебиения. Все было как в тумане, рассказала девушка.