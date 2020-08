Жительница Екатеринбурга заразилась COVID-19 и потеряла ребенка

Жительница Екатеринбурга переболев коронавирусом, потеряла ребенка на седьмом месяце беременности, пишет E1.

Сначала инфекцией заразилась 83-летняя бабушка екатеринбурженки. Она приехала в гости и почувствовала себя плохо. Позднее у нее подтвердили коронавирус. Через неделю беременная девушка тоже оказалась в больнице. В результате бабушка скончалась от инфекции. Еще через неделю у ребенка остановилось сердце. Большую часть времени я спала. В среду, 24 июня, я попросила сделать мне УЗИ, на следующий день мне его сделали. Врач осмотрела меня и ушла молча. Она вернулась с другим врачом, они еще раз осмотрели меня и сказали, что у ребенка нет сердцебиения. Все было как в тумане, рассказала девушка. Ранее в Екатеринбурге от коронавируса скончалась врач-инфекционист Татьяна Берсенева. В Екатеринбурге врач-инфекционист умерла от COVID-19

