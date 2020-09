Вторая волна COVID-19 и обвиняемый в педофилии. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 24 сентября.

В Нижнем Тагиле мужчине 1976 года рождения предъявлено обвинение в изнасиловании девочек. По данным следствия, преступления произошли в январе и августе этого года. Девочки узнали обвиняемого среди ряда других подозреваемых. Кроме того на мужчину указал анализ ДНК. Также проверяется его причастность к другим схожим случаям. В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек на Тагилстрое Уральский эпидемиолог считает, что о второй волне COVID-19 говорить рано, пока регион переживает только первую. Он считает, что показатели заболеваемости продолжат снижение. К середине зимы специалист прогнозирует новый подъем уровня заболеваемости, но среди болезней указывает не только коронавирус, а еще грипп и ОРВИ. Эпидемиолог рассказал о новых ограничениях по коронавирусу на Урале Роспотребнадзор провел проверку в Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила. В результате были выявлены нарушения по передаче информации о выявленных случаях COVID-19. О каждом инфицированном медицинское учреждение обязано сообщить в течение 12 часов электронно или письменно, либо в двухчасовой срок по телефону. Органом было выписано предписание об устранении нарушения. В больнице TagilCity.ru рассказали, что нарушения устранены. В Нижнем Тагиле ГБ № 1 опаздывала с передачей данных о заболевших COVID-19 Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано за сутки в Нижнем Тагиле. Общее число заразившихся составляет 1769 человек. По Свердловской области этот показатель за сутки составил 131 человек, а за всё время эпидемии выявлено 28 299 инфицированных свердловчан. Из больниц с 23 по 24 сентября выписано 66 пациентов, а в общей сложности 21 390. Скончались от коронавируса семь человек за сутки, таким образом за всё время пандемии в области умерли 587 свердловчан. Стало известно количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Нижнем Тагиле

