Вторая волна COVID-19 и обвиняемый в педофилии. Итоги дня в Свердловской области

Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано за сутки в Нижнем Тагиле. Общее число заразившихся составляет 1769 человек. По Свердловской области этот показатель за сутки составил 131 человек, а за всё время эпидемии выявлено 28 299 инфицированных свердловчан. Из больниц с 23 по 24 сентября выписано 66 пациентов, а в общей сложности 21 390. Скончались от коронавируса семь человек за сутки, таким образом за всё время пандемии в области умерли 587 свердловчан.