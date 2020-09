Защита экс-главы УМВД Екатеринбурга просит Бастрыкина передать дело в Москву

Защита экс-главы УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова просит передать его дело по обвинению в получении взятки в Москву, пишет Znak.

С такой просьбой защитники обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. По словам адвоката, это сделано для того, чтобы на Трифонова не было давления. При этом он подчеркнул, что обвиняемый вину не признает и странно, что генерал-майора задержали только через год после дачи против нег показаний. Защитник уточнил, что Трифонов на данный момент находится в одном из СИЗО Московской области, но в ближайшем времени планируется перевезти его в Екатеринбург. Напомним, генерал-майора Трифонова задержали 18 сентября по подозрению в получении взятки от экс-зампреда банка «Кольцо Урала». Основанием для возбуждения уголовного дела стали показания экс-майора полиции Екатеринбурга Эдуарда Воронина, данные в 2019 году. Он заявил, что Трифонов получил семь миллионов рублей от Александра Кубы за возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении «ФОРЭС».

