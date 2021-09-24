За вывод 107 миллионов в Китай бизнесмен получил 12 лет колонии в Екатеринбурге

За вывод 107 миллионов в Китай бизнесмен получил 12 лет колонии в Екатеринбурге
За вывод 107 миллионов в Китай бизнесмен получил 12 лет колонии в Екатеринбурге
Сегодня, 21:09ОбществоФото: 1MI
Бизнесмен из Екатеринбурга получил 12 лет колонии общего режима за вывод 106,9 миллиона рублей в Китай. Приговор вынес Железнодорожный районный суд.

Уралец был признан виновным по статье о переводе денежный средств в иностранной валюте на счета других стран с помощью подложных документов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2013 по январь 2014 года мужчина с расчетного счета подконтрольной компании перевел на счета китайских компаний свыше 106,9 миллиона рублей.

Агенту валютного контроля — филиалу коммерческого банка, бизнесмен предоставил документы о проведении операций с недостоверными сведениями. Также мужчина получил штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Напомним, в конце августа стало известно, что свыше 30 владельцев пчеловодческих хозяйств в Екатеринбурге хотят подать иск в суд к местному сельхозпредприятию за гибель нескольких десятков миллионов насекомых.

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Екатеринбург
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