За вывод 107 миллионов в Китай бизнесмен получил 12 лет колонии в Екатеринбурге

Бизнесмен из Екатеринбурга получил 12 лет колонии общего режима за вывод 106,9 миллиона рублей в Китай. Приговор вынес Железнодорожный районный суд.

Уралец был признан виновным по статье о переводе денежный средств в иностранной валюте на счета других стран с помощью подложных документов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, с декабря 2013 по январь 2014 года мужчина с расчетного счета подконтрольной компании перевел на счета китайских компаний свыше 106,9 миллиона рублей. Агенту валютного контроля — филиалу коммерческого банка, бизнесмен предоставил документы о проведении операций с недостоверными сведениями. Также мужчина получил штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Напомним, в конце августа стало известно, что свыше 30 владельцев пчеловодческих хозяйств в Екатеринбурге хотят подать иск в суд к местному сельхозпредприятию за гибель нескольких десятков миллионов насекомых. За убийство десятков миллионов пчел уральцы требуют с бизнесмена почти 9 млн

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