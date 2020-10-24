Тагильчанин месяц живет в аэропорту Бангкока

Тагильчанин месяц живет в аэропорту Бангкока

Сегодня, 10:19ОбществоPhoto: социальные сети
В аэропорту Бангкока уже целый месяц живет Борис Шагалиев из Нижнего Тагила. Об этом Tagilcity.ru сообщил россиянин проживающий в Таиланде.

Он пропустил рейс и пробыл в аэропорту Суванапум более месяца. Он купил обратные билеты на SVX у торгового агента в Паттайе, но это был поддельный билет… в системе нет бронирования. У него нет денег, и он до сих пор не может связаться с посольством России, пишет россиянин.

TagilCity.ru удалось связаться с одной из сотрудниц аэропорта, которая рассказала, что мужчине был подарен обратный билет и карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября.

Один русский мужчина после этого пришел в аэропорт и сказал: «Подождите до 26–28 октября, он улетит», рассказала девушка.

Она считает, что у тагильчанина депрессия, так как он иногда плачет или смеется.

Мы заботимся о нем. Приносим еду, даем маски или что-то еще, говорит тайка.

Напомним, ранее в Таиланде застрял екатеринбуржец. Он проживал в этой стране с октября 2019 года. В конце весны срок действия его визы закончился и молодой человек решил вернуться домой. Рейс, на который он приобрел билеты переносили неоднократно, а средства не возвращали. За незаконное пребывание на территории страны без визы, ему могли грозить штрафы или тюрьма. В конце сентября мужчине удалось получить разрешение на продление срока пребывания в стране.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
аэропортТаиландНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы