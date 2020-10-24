Тагильчанин месяц живет в аэропорту Бангкока

Он пропустил рейс и пробыл в аэропорту Суванапум более месяца. Он купил обратные билеты на SVX у торгового агента в Паттайе, но это был поддельный билет… в системе нет бронирования. У него нет денег, и он до сих пор не может связаться с посольством России, пишет россиянин.