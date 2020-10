Тагильчанин месяц живет в аэропорту Бангкока

В аэропорту Бангкока уже целый месяц живет Борис Шагалиев из Нижнего Тагила. Об этом Tagilcity.ru сообщил россиянин проживающий в Таиланде.

Он пропустил рейс и пробыл в аэропорту Суванапум более месяца. Он купил обратные билеты на SVX у торгового агента в Паттайе, но это был поддельный билет… в системе нет бронирования. У него нет денег, и он до сих пор не может связаться с посольством России, пишет россиянин. TagilCity.ru удалось связаться с одной из сотрудниц аэропорта, которая рассказала, что мужчине был подарен обратный билет и карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября. Один русский мужчина после этого пришел в аэропорт и сказал: «Подождите до 26–28 октября, он улетит», рассказала девушка. Она считает, что у тагильчанина депрессия, так как он иногда плачет или смеется. Мы заботимся о нем. Приносим еду, даем маски или что-то еще, говорит тайка. Напомним, ранее в Таиланде застрял екатеринбуржец. Он проживал в этой стране с октября 2019 года. В конце весны срок действия его визы закончился и молодой человек решил вернуться домой. Рейс, на который он приобрел билеты переносили неоднократно, а средства не возвращали. За незаконное пребывание на территории страны без визы, ему могли грозить штрафы или тюрьма. В конце сентября мужчине удалось получить разрешение на продление срока пребывания в стране. У застрявшего в Таиланде свердловчанина появился шанс вернуться на родину

