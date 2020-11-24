В Нижнем Тагиле осужденные выплатили иски на сумму свыше 10 миллионов рублей

Как сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области, на данный момент в исправительной колонии работает несколько сотен человек, которые занимаются деревообработкой, металлообработкой, а также трудятся на швейном производстве, изготавливают мебель и товары широкого потребления. В общей сложности, за год осужденные изготавливают продукции на несколько сотен миллионов рублей.