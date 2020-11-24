В Нижнем Тагиле осужденные выплатили иски на сумму свыше 10 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле осужденные выплатили иски на сумму свыше 10 миллионов рублей

Сегодня, 21:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Осужденные в колонии строгого режима Нижнего Тагила ИК-12 за текущий год сумели выплатить по искам рекордную сумму – свыше 10 миллионов рублей.

Как сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области, на данный момент в исправительной колонии работает несколько сотен человек, которые занимаются деревообработкой, металлообработкой, а также трудятся на швейном производстве, изготавливают мебель и товары широкого потребления. В общей сложности, за год осужденные изготавливают продукции на несколько сотен миллионов рублей.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в ИК № 6 Нижнего Тагила создадут исправительный участок для приговоренных к принудительному труду женщин. Предполагается, что он будет рассчитан на 35 мест.

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