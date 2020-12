На Урале ФАС обратится в полицию из-за картельного сговора фармкомпаний депутата

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области направит в полицию материалы проверки о картельном сговоре между компаниями, подконтрольными депутату ЗакСо Александру Серебренникову.

Специалисты усмотрели в действиях компаний нарушение по части 1 статьи 178 УК РФ (Ограничение конкуренции), сообщает пресс-служба ведомства. Проверка была проведена в отношении ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма». В их действиях антимонопольщики усмотрели нарушения. Предполагается, что они создали картель, то есть договорились о поддержании цен на поставку «Паклитаксела», препарата для лечения рака. В рассматриваемом деле участники были заранее осведомлены о товаре, предлагаемом к поставке каждым участником, вступившим в сговор, а также распределили роли каждого в методе устранения нежелательных конкурентов, заявили в ФАС. Также сговор не позволил принять участие в конкурсе ООО ТД «ВИАЛ», которое планировало снизить начальную стоимость контракта, но товар предлагало поставить из Индии. Эти обстоятельства, по мнению УФАС, являются поводом для возбуждения административного дела по части 2 статьи 14.32 КоАП (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения). Напомним, ранее стало известно, что депутат Александ Серебренников связан со всеми тремя компаниями. Они специализируются на торговле фармацевтической продукцией. В течение нескольких лет, компании входят в крупнейшие поставщики лекарств для медучреждений в регионе. ФАС признала сговор компаний уральского депутата при закупке лекарств для онкоцентра

