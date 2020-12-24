На Урале ФАС обратится в полицию из-за картельного сговора фармкомпаний депутата

На Урале ФАС обратится в полицию из-за картельного сговора фармкомпаний депутата

Сегодня, 13:57ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области направит в полицию материалы проверки о картельном сговоре между компаниями, подконтрольными депутату ЗакСо Александру Серебренникову.

Специалисты усмотрели в действиях компаний нарушение по части 1 статьи 178 УК РФ (Ограничение конкуренции), сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка была проведена в отношении ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма». В их действиях антимонопольщики усмотрели нарушения. Предполагается, что они создали картель, то есть договорились о поддержании цен на поставку «Паклитаксела», препарата для лечения рака.

В рассматриваемом деле участники были заранее осведомлены о товаре, предлагаемом к поставке каждым участником, вступившим в сговор, а также распределили роли каждого в методе устранения нежелательных конкурентов, заявили в ФАС.

Также сговор не позволил принять участие в конкурсе ООО ТД «ВИАЛ», которое планировало снизить начальную стоимость контракта, но товар предлагало поставить из Индии.

Эти обстоятельства, по мнению УФАС, являются поводом для возбуждения административного дела по части 2 статьи 14.32 КоАП (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).

Напомним, ранее стало известно, что депутат Александ Серебренников связан со всеми тремя компаниями. Они специализируются на торговле фармацевтической продукцией. В течение нескольких лет, компании входят в крупнейшие поставщики лекарств для медучреждений в регионе.

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