На Урале ФАС обратится в полицию из-за картельного сговора фармкомпаний депутата

Проверка была проведена в отношении ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма». В их действиях антимонопольщики усмотрели нарушения. Предполагается, что они создали картель, то есть договорились о поддержании цен на поставку «Паклитаксела», препарата для лечения рака.