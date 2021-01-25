Своя Эйфелева башня: в Нижнем Тагиле жители выбрали логотип к 300-летию города

Логотип представили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин. Они увидели информацию о конкурсе в соцсетях и направили свой вариант в оргкомитет. В результате именно их проект одержал победу, получил 32% голосов.
Данный концепт имеет название «Город с башней на горе». В логотипе было заложено несколько символов, которые характеризуют историю Нижнего Тагила. По словам авторов, Лисья гора — это не только наиболее узнаваемый символ города.
Но и абсолютно уникальная достопримечательность. Это как Эйфелева башня в Париже,отметили создатели.
Они подчеркнули, что символическим прочтением логотипа можно назвать не только Лисью гору, а еще цвет малахита и лепестки каменного цветка.
Напомним, 300-летие Нижнего Тагила жители будут праздновать в 2022 году. Выбранная эмблема будет использована для оформления города.
В голосовании участвовали также разработки Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма» и Факультета художественного образования НТГСПИ.