Своя Эйфелева башня: в Нижнем Тагиле жители выбрали логотип к 300-летию города

Своя Эйфелева башня: в Нижнем Тагиле жители выбрали логотип к 300-летию города

Сегодня, 20:39ОбществоPhoto: pixabay
В Нижнем Тагиле завершилось голосование горожан, целью которого было определить логотип празднования 300-летия города. Победителем стала эмблема, на которой изображена Лисья гора, сообщает пресс-служба администрации города.

Логотип представили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин. Они увидели информацию о конкурсе в соцсетях и направили свой вариант в оргкомитет. В результате именно их проект одержал победу, получил 32% голосов.

Данный концепт имеет название «Город с башней на горе». В логотипе было заложено несколько символов, которые характеризуют историю Нижнего Тагила. По словам авторов, Лисья гора — это не только наиболее узнаваемый символ города.

Но и абсолютно уникальная достопримечательность. Это как Эйфелева башня в Париже,отметили создатели.

Они подчеркнули, что символическим прочтением логотипа можно назвать не только Лисью гору, а еще цвет малахита и лепестки каменного цветка.

Photo:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 300-летие Нижнего Тагила жители будут праздновать в 2022 году. Выбранная эмблема будет использована для оформления города.

В голосовании участвовали также разработки Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма» и Факультета художественного образования НТГСПИ.

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