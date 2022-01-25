В убийстве собутыльника шваброй и смесителем обвиняется рецидивист в Березовском

В убийстве шваброй обвиняется рецидивист в Березовском

Рецидивист обвиняется в убийстве собутыльника шваброй и смесителем от душа. Инцидент произошел в Березовском. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

32-летний житель Асбеста обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет ЕАН. По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый был освобожден из колонии, куда попал за кражи. Он приехал в Березовский, где познакомился с потерпевшим. Последний из жалости пустил мужчину к себе домой. В один из дней знакомые выпивали. У них не было денег, чтобы купить еще спиртного. Они решили демонтировать сантехнику, радиаторы и взяли металлическую швабру. Часть предметов была сдана в пункт приема металлолома. На полученные средства был приобретен алкоголь. В ходе очередного застолья между мужчинами произошла ссора из-за ревности к женщине, которая уехала в Краснодар. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 73 ударов руками, а также фрагментами металлической швабры и смесителя, которые не были сданы в пункт. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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