В убийстве собутыльника шваброй и смесителем обвиняется рецидивист в Березовском

32-летний житель Асбеста обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет ЕАН.
По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый был освобожден из колонии, куда попал за кражи. Он приехал в Березовский, где познакомился с потерпевшим. Последний из жалости пустил мужчину к себе домой.
В один из дней знакомые выпивали. У них не было денег, чтобы купить еще спиртного. Они решили демонтировать сантехнику, радиаторы и взяли металлическую швабру. Часть предметов была сдана в пункт приема металлолома. На полученные средства был приобретен алкоголь.
В ходе очередного застолья между мужчинами произошла ссора из-за ревности к женщине, которая уехала в Краснодар. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 73 ударов руками, а также фрагментами металлической швабры и смесителя, которые не были сданы в пункт. От полученных травм потерпевший скончался на месте.