Отец главы Нижнего Тагила станет почетным гражданином Свердловской области

Мы такие разные, ты - всегда выдержанный и спокойный, я - более взрывной, но, отец, ты всегда для меня пример чести, порядочности, верности делу. Эти черты считаю в людях самыми главными. Здоровья тебе, наш дорогой, береги себя, крепко любим и обнимаем!!! написал на своей странице в социальной сети Владислав Пинаев о своем отце в день юбилея.