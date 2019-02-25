Отец главы Нижнего Тагила станет почетным гражданином Свердловской области
Отец мэра Нижнего Тагила Юрий Пинаев получит звание «Почетный гражданин Свердловской области».
Предполагается, что вручение награды состоится в областном правительстве на сегодняшнем приеме главы региона Евгения Куйвашева, сообщает Znak.com. Мероприятие приурочено к 85-летию Свердловской области.
Отец Владислава Пинаева Юрий Пинаев с 2005 года является исполнительным директором НКО «Фонд губернаторских программ Свердловской области». В 1990 году он возглавлял горисполком Асбеста. Далее он стал депутатом областной думы, возглавлял администрацию губернатора Эдуарда Росселя.
25 февраля Юрию Пинаеву исполнилось 80 лет.
Мы такие разные, ты - всегда выдержанный и спокойный, я - более взрывной, но, отец, ты всегда для меня пример чести, порядочности, верности делу. Эти черты считаю в людях самыми главными. Здоровья тебе, наш дорогой, береги себя, крепко любим и обнимаем!!! написал на своей странице в социальной сети Владислав Пинаев о своем отце в день юбилея.