Приговор акушеру и замерзающие коттеджи. Итоги дня в Свердловской области

Менее 200 случаев коронавируса фиксируется в Свердловской области второй день подряд. За сутки было выявлено 178 инфицированных жителей региона, из них 24 в Нижнем Тагиле. Общее число заболевших в регионе составило 71 151 человек, в Нижнем Тагиле — 4 676. За сутки из больниц выписано 189 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 70 084 свердловчан. С 24 по 25 февраля от COVID-19 умерло 13 человек, за время пандемии зарегистрировано 2 345 летальных случаев.