Приговор акушеру и замерзающие коттеджи. Итоги дня в Свердловской области

Более 740 участков в коттеджном поселке «Алые паруса» под Екатеринбургом остались без света и отопления. Частично жителей перевели на генераторы. По словам одной из проживающих, вся система жизнеобеспечения основана на подаче электроэнергии. Ресурсоснабжающая организация сообщила, что авария произошла 24 февраля из-за обрыва магистрального кабеля. На месте работает бригада, она ищет место возникновения неисправности.
В Нижних Сергах суд вынес оправдательный приговор врачу-акушеру, которая обвинялась в смерти 22-летней роженицы. В Екатеринбурге специалисты провели дополнительную экспертизу. По ее результатам связи между действиями врача и смертью пациентки обнаружено не было. Обвиняемой грозило до трех лет лишения свободы.
661 субъект в сфере малого и среднего бизнеса завершил деятельность в 2020 году в Нижнем Тагиле. На 1 января 2020 года в городе был зарегистрирован 10 881 бизнес: 4 560 юридических лиц и 6 321 индивидуальных предпринимателя. К началу 2021 года количество бизнесов сократилось до 10 220. Также у предпринимателей сократилась численность персонала на 2,5 тысячи сотрудников, сейчас на них работают 42,7 тысячи жителей Нижнего Тагила.
Менее 200 случаев коронавируса фиксируется в Свердловской области второй день подряд. За сутки было выявлено 178 инфицированных жителей региона, из них 24 в Нижнем Тагиле. Общее число заболевших в регионе составило 71 151 человек, в Нижнем Тагиле — 4 676. За сутки из больниц выписано 189 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 70 084 свердловчан. С 24 по 25 февраля от COVID-19 умерло 13 человек, за время пандемии зарегистрировано 2 345 летальных случаев.