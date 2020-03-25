В Екатеринбурге вынесен приговор участникам ОПГ за покушение на сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Екатеринбурга на основании полученных доказательств, вынес приговор семи участникам организованной группы — Дмитрию Хазову, Евгению Ульянову, Артему Малышкину, Артему Пынзарю, Александру Навету, Виктору Бабенко и Алексею Палванову.

Все они признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере).

В хоре рассмотрения дела в суде установлено, что в конце ноября 2017 года неустановленный гражданин организовал преступную группу с целью незаконного сбыта наркотиков на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. При этом сбыт осуществлялся при помощи бесконтактного способа — через мессенджеры. С целью совершения продаж им был создан интернет-магазин.

В конце декабря 2017 года в преступную деятельность был вовлечен Навет, который должен был также привлекать новых участников. В январе 2018 года он привлек к деятельности Палванова, Ульянова, Пынзаря и Бабенко. Они стали руководителями оптовых складов.

В марте 2018 года в группу были привлечены Хазов и Малышкин. Они должны были заниматься фасовкой и разносить «закладки».

При задержании из незаконного оборота было изъято более одного килограмма наркотических средств, а также другие вещдоки.

Все участники группы были задержаны.