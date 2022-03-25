Проект ГДДЮТ в Тагиле разработают заново из-за ошибок предыдущей компании

25 марта глава города Владислав Пинаев провел совещание по вопросу капремонта здания ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Проблемы в ходе реконструкции возникли не только из-за подорожания строительных материалов, но и грубых ошибок разработчиков проекта.
В дизайн-проекте отделка центральной стены выполнена из фактурных декоративных панелей с подсветкой. «Открыли смету — там заложено вот это», — показывает на однотонные образцы белых и бежевых плиток директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Также подрядчик выявил несоответствие между сметой и эскизным проектом потолка в центральной части здания. На изображении — измененная конструкция с декоративным освещением, в смету же данные материалы не заложены. Участники совещания приняли решение реконструировать потолок без существенных изменений и смонтировать подвесные светильники.
Челябинские разработчики допустили погрешности и при проектировании сцены. В смете заявлено конструирование люка-провала — устройства для подъема участников спектакля из трюма на сцену. Однако в проектной документации описание данной позиции отсутствует, говорит гендиректор ООО «Синсауд технолоджи» Александр Шульженко.
За разработку проектно-сметной документации ООО «Реконпроект» получил четыре миллиона рублей. Сейчас МБУ «Тагилгражданпроект» готовит новую ПСД, в дальнейшем пакет документов должен снова пройти госэкспертизу. Челябинскую компанию ждет судебное разбирательство: директор ГДДЮТ подала иск с требованием взыскать с организации средства.
Проектировщики лично главе города докладывали, что они очень стараются и у них есть опыт работы. Все лопнуло как мыльный пузырь. Сейчас мы готовим документы в суд, поделилась директор ГДДЮТ Оксана Михневич.
Подрядные организации закупили большую часть импортных материалов на первом этапе реализации проекта. Так, воспитанники дворца могли бы остаться без поворотной сцены — после введения санкций продажи конструкции на российском рынке были прекращены. Помимо этого, ООО «Синсауд технолоджи» заранее приобрела оборудование для зрительного зала.
Для нас это была патовая ситуация, если мы не успели бы закупить в прошлом году, то столкнулись со сложностями, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Существенно подорожала кабельная продукция. В смете на архитектурную подсветку заложено 600 тысяч, сейчас ее стоимость составляет 1,9 миллиона рублей, сказал на совещании директор ООО «Горсвет-НТ» Константин Благинин.
Рост цен на материалы учтут в новой проектно-сметной документации, однако от некоторых новшеств пришлось отказаться. Так, подрядчики решили не делать люк-провал на сцене, потому что его стоимость резко выросла с 1,5 млн до 2,5 млн рублей.
Несмотря на выявленные проблемы, капремонт ГДДЮТ продвигается в соответствии с графиком. Строители завершили черновую отделку и монтаж части электропроводки. Сейчас подрядчики продолжают обшивать фасад и устанавливать перила. После отключения отопления они смогут приступить к чистовой отделке.
Ждем потепление, потому что полностью нужно менять систему отопления, поэтому на две недели решили взять паузу. На 80% все черновые работы закончены, подрядчик готов приступить к чистовой отделке. Это будет уже менять внешний вид. Лишнее все убрали: бетонные ограждения, перила, которые держались на арматуре. Есть хорошее решение — это стекло и нержавейка. Параллельно ведем переговоры по скалодрому с московской организацией, также все проектные решения уже есть. Самое главное – работы ведутся по графику. Двигаемся дальше к реализации проекта, сказал глава Нижнего Тагила.
Напомним, капремонтом ГДДЮТ занимается МУП «Тагилдорстрой», который стремится сдать объект ко Дню города — в августе этого года. 4,5 тысячи воспитанников дворца получают допобразование в школах и центрах допобразования в Нижнем Тагиле.