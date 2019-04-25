В Нижнем Тагиле судебные приставы расскажут о долгах прямо в магазине

Мероприятие пройдет 26 апреля. Данная акция запланирована во всех района Среднего Урала. В Нижнем Тагиле специалисты будут информировать горожан в ТЦ «Райт», «Александровский Пассаж» и «Кит».

В Екатеринбурге судебные приставы будут работать в торговых центрах «Мегаполис», «Парк Хаус», «Пассаж», «Радуга Парк», «Таганский ряд». Также на станциях метро и в зоопарке разместятся мобильные пункты со специалистами, которые при желании горожан проверят их на наличие задолженности.

Получение своевременной информации об имеющихся долгах позволит избежать мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов, таких как арест банковских счетов, запрет на регистрационные действия, ограничение права выезда за пределы РФ и права на управление транспортным средством, сообщается на сайте УФССП по Свердловской области.