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Защитники сквера у Драмы вновь вышли на акцию протеста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Защитники сквера у Драмы вновь вышли на акцию протеста

Вчера, 23:55ОбществоФото: uralinform.ru
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