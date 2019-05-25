Защитники сквера у Драмы вновь вышли на акцию протеста

25 мая в сквере у Театра драмы вновь собрались противники строительства храма святой Екатерины. Их численность периодически менялась, в руках некоторых защитников сквера были видны гитары. Очевидцы сообщили о мирном характере демонстрации.

Текущие демонстрации носят вполне мирный характер — бородатые и не очень мужчины поют под гитару, проходящие мимо горожане их слушают, но не мешают,отметили журналисты «Уралинформбюро», которые находились на месте событий.

Напомним, пик протестных выступлений пришёлся на период с 14 по 15 мая, когда участников акции массово задерживала полиция. Движение пошло на спад после того, как региональные власти пошли на переговоры с протестующими и инициировали вопрос о проведении голосования по поводу нового места строительства храма святой Екатерины.