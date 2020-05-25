Комиссия по этике думы Екатеринбурга не будет наказывать Киселева за пост в Facebook
Вчера, 23:22ОбществоФото: официальный сайт гордумы Екатеринбурга
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Комиссия по этике думы Екатеринбурга не нашла нарушений в действиях депутата Константина Киселева, который одобрил акцию по посадке деревьев в сквере возле УрГУПС, пишет «Уралинформбюро».
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Комиссия не увидела незаконных действий в поведении Киселева. Кроме того, комиссия заявила, что их коллега может требовать публичных извинений от мэрии за необоснованные обвинения.
Ранее Киселев написал пост в Facebook, в котором поддержал высадку деревьев возле УрГУПС. Первый вице-мэр Александр Ковальчик попросил проверить страницу Киселева за распространение фейковой информации.
Напомним, что в парке возле вуза вырубили деревья, чтобы сделать там бассейн. Но после выяснилось, что проекта бассейна не существует. Прокуратура обязала администрацию вуза восстановить деревья, которые они вырубили. Позднее активисты на месте вырубленных деревьев высадили в парке саженцы.
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