Комиссия по этике думы Екатеринбурга не будет наказывать Киселева за пост в Facebook

Комиссия не увидела незаконных действий в поведении Киселева. Кроме того, комиссия заявила, что их коллега может требовать публичных извинений от мэрии за необоснованные обвинения.

Ранее Киселев написал пост в Facebook, в котором поддержал высадку деревьев возле УрГУПС. Первый вице-мэр Александр Ковальчик попросил проверить страницу Киселева за распространение фейковой информации.