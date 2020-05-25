Пионерское детство и обиженные пенсионеры. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Режим самоизоляции длится в Свердловской области и Нижнем Тагиле уже два месяца. Некоторые предприниматели не выдержали столь длительного ограничения и начали продавать бизнес. Чаще всего на сайтах можно встретить объявления о продаже заведений общепита.

«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса

Еще один из пострадавших видов бизнеса — текстильная промышленность. Чтобы выжить, некоторые перепрофилировали производство под пошив масок и медицинской одежды. А другие посчитали это невыгодным.

Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок

Хоть пандемия и тормозит бизнес-процессы, градообразующие предприятия работают в полную силу. И даже заказывают спонсорскую рекламу. «Уралвагонзавод», например, готов заплатить за нее 114 миллионов рублей.

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» за 114 миллионов рублей закупил спонсорскую рекламу

Самозанятые в Нижнем Тагиле могут получить помощь в размере пяти тысяч рублей. Разобрались, как можно оформить выплату. Процедура довольно простая, а деньги приходят в течение пяти дней.

Как самозанятому в Нижнем Тагиле получить господдержку в размере 5 тысяч рублей

Самоизоляцию не выдерживают не только молодые тагильчане, но и пенсионеры. А эти люди находятся в группе риска. Как оказалось, у них есть много оснований покинуть свои квартиры, несмотря на пандемию.

«Сидите дома и помрите». Почему пенсионеры Нижнего Тагила нарушают режим самоизоляции

19 мая отмечался День пионерии. Мы понастальгировали вместе с тагильскими чиновниками. Об их пионерском детстве — в материале TagilCity.ru.