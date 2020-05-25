Пионерское детство и обиженные пенсионеры. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Рассказываем о главных событиях прошедшей недели в Нижнем Тагиле.
Режим самоизоляции длится в Свердловской области и Нижнем Тагиле уже два месяца. Некоторые предприниматели не выдержали столь длительного ограничения и начали продавать бизнес. Чаще всего на сайтах можно встретить объявления о продаже заведений общепита.
Еще один из пострадавших видов бизнеса — текстильная промышленность. Чтобы выжить, некоторые перепрофилировали производство под пошив масок и медицинской одежды. А другие посчитали это невыгодным.
Хоть пандемия и тормозит бизнес-процессы, градообразующие предприятия работают в полную силу. И даже заказывают спонсорскую рекламу. «Уралвагонзавод», например, готов заплатить за нее 114 миллионов рублей.
Самозанятые в Нижнем Тагиле могут получить помощь в размере пяти тысяч рублей. Разобрались, как можно оформить выплату. Процедура довольно простая, а деньги приходят в течение пяти дней.
Самоизоляцию не выдерживают не только молодые тагильчане, но и пенсионеры. А эти люди находятся в группе риска. Как оказалось, у них есть много оснований покинуть свои квартиры, несмотря на пандемию.
19 мая отмечался День пионерии. Мы понастальгировали вместе с тагильскими чиновниками. Об их пионерском детстве — в материале TagilCity.ru.