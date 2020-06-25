Проклявший санврачей схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом в России»

В ходе встречи священник говорил о российской истории, современной системе образования, а также укладе жизни в целом.

Главный враг в России — это русская православная церковь, сказал он в какой-то момент.

Кроме того, Сергий сказал, что хотел бы, чтобы его прихожане не отходили от церкви, а также, чтобы в России появился «православный царь».

В самом конце своей речи схиигумен высказал свою позицию по цифровизации, контролю над людьми и фашизму, а затем потребовал на камеру от «дьявола», «бесов» и «чародеев» покинуть Россию и остальной мир.